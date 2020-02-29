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Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
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Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".В источнике
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Футбольная битва в Санкт-Петербурге в видеообзоре матча «Зенит» - «Локомотив»

Sport.ru 15:14
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«Есть предложение от клуба». Семак говорил о контракте, у Семина оставались силы шутить. Все, что окружало матч «Зенит» — «Локо»

Матч ТВ 16:51
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Семин стал первым российским тренером, руководившим одной командой в пяти разных десятилетиях

Sport24.ru 15:32 
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