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Газета.RuГазета.Ru
Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»
РБК
  • Piter.tv0:20
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com". Ряд украинских изданий проинформировали, что конфликт между специалистом и президентом клуба Игорем Суркисом, который и привел к увольнению Семина в прошлый раз, исчерпан.В источнике
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С чего всё начиналось
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Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

По нашей информации, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта.
Dynamo.kiev.ua 01:55
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