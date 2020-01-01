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Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»
РБК
  • Piter.tv0:20
73-летний российский специалист является одним из главных претендентов на пост наставника команды. По данным источника, разногласия между Сёминым и президентом "Динамо" Игорем Суркисом остались в прошлом, конфликт между сторонами улажен. В первый раз Сёмин тренировал "Динамо" в 2007-2009 годах.В источнике
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С чего всё начиналось
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Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского «Динамо» рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского «Локомотива».
Dynamo.kiev.ua 01:55
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