Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»
73-летний российский специалист является одним из главных претендентов на пост наставника команды. По данным источника, разногласия между Сёминым и президентом "Динамо" Игорем Суркисом остались в прошлом, конфликт между сторонами улажен. В первый раз Сёмин тренировал "Динамо" в 2007-2009 годах.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского «Динамо» рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского «Локомотива».