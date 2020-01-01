Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»

73-летний российский специалист является одним из главных претендентов на пост наставника команды. По данным источника, разногласия между Сёминым и президентом "Динамо" Игорем Суркисом остались в прошлом, конфликт между сторонами улажен. В первый раз Сёмин тренировал "Динамо" в 2007-2009 годах.