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Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение Николича
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Известный футбольный тренер Юрий Семин высказал своё мнение о решении «Локомотива» пригласить на его место Марко Николича. Слова специалиста передаёт «МАТЧ ТВ».В источнике
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Сёмин рассказал, кто должен был возглавить «Локомотив» вместо Николича

Sport.ru 09:59
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Сёмин: «Николич? В „Локомотив“ могли прийти Пашинин, Евсеев, Маминов»

LiveResult.Ru 08:59
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Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение Николича

ГЛАС.RU 08:47
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