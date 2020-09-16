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Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Миранчука
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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал "железнодорожников" за продажу полузащитника Алексея Миранчука.В источнике
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Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Алексея Миранчука в «Аталанту»

Футбол России 14:02
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Сёмин раскритиковал «Локомотив» за продажу Алексея Миранчука

Sport.ru 13:44
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Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Миранчука

Metaratings 13:38
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