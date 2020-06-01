НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» попрощался с СеминымСемин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»Сенников: благодаря Семину «Локомотив» завоевал много трофеевАлексей Миранчук: Семин эмоциональный, любил вставить пистоновГеркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужнымиГлавноеЮрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и МещеряковуКамару Усман отреагировал на победу Гилберта БернсаДжон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весеТерещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»MetaratingsСемин рассказал, какой клуб готов возглавить после «Локомотива»Metaratings1MetaratingsБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, готов ли он вернуться в стан «железнодорожников» в будущем.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Семин рассказал, какой клуб готов возглавить после «Локомотива»Metaratings 20:23Семин: «Верю, что еще буду главным тренером «Локомотива»!»Sport24.ru 18:22 Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»Евро-футбол.ру 18:03рекламаЕщё по теме«Локомотив» попрощался с СеминымСемин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»Сенников: благодаря Семину «Локомотив» завоевал много трофеевАлексей Миранчук: Семин эмоциональный, любил вставить пистоновГеркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужнымиГлавноеЮрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и МещеряковуКамару Усман отреагировал на победу Гилберта БернсаДжон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весеТерещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Новости