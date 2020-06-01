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MetaratingsMetaratings
Семин рассказал, какой клуб готов возглавить после «Локомотива»
Metaratings
  • Metaratings
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, готов ли он вернуться в стан «железнодорожников» в будущем.В источнике
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Семин рассказал, какой клуб готов возглавить после «Локомотива»

Metaratings 20:23
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Семин: «Верю, что еще буду главным тренером «Локомотива»!»

Sport24.ru 18:22 
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Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Евро-футбол.ру 18:03
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