НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Семин рассказал, когда может завершить карьеру
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.В источнике
Подробнее о событии
alt

Семин назвал условие для завершения своей тренерской карьеры

Спорт день за днем 16:38
alt

Семин рассказал, когда может завершить карьеру

Sportbox.RU 15:37
alt

«Закончу, когда пропадет интерес». Юрий Семин рассказал «Матч ТВ» о мотивации, погоне за «Зенитом» и трансферах «Локо»

Матч ТВ 15:42
Главное
Новости