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Сёмин: если тренер нужен, значит, контракт продлят
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к возможному продлению контракта с клубом.В источнике
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

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