Футбольный судья Еськов провалил тест на детекторе лжи
Москва, 29 августа 2020, 11:12 — REGNUM Судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» «Сочи», не смог пройти проверку на детекторе лжи. Об этом 29 августа сообщает «Спорт-экспресс».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.