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Футбольный судья Еськов провалил тест на детекторе лжи
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Москва, 29 августа 2020, 11:12 — REGNUM Судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» «Сочи», не смог пройти проверку на детекторе лжи. Об этом 29 августа сообщает «Спорт-экспресс».В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс вчера в 11:28
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