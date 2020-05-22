Кикнадзе: Семин молчал, когда «Локомотив» приглашал Мурило

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин молчал, когда клуб вел переговоры о переходе футболиста Мурило, сказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.