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Кикнадзе: Семин молчал, когда «Локомотив» приглашал Мурило
Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru35:43
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин молчал, когда клуб вел переговоры о переходе футболиста Мурило, сказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.В источнике
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