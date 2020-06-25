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Сёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
LiveSport.ru
  • Piter.tv0:20
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на одно из последних заявлений генерального директора клуба Василия Кикнадзе.В источнике
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