НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Спорт БИЗНЕС Online
  • Городовой0:56
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. В конце мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".В источнике
25
С чего всё начиналось
alt

«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Подробнейшая беседа с 73-летним тренером, которого убрали из «Локомотива». Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива». Главное Не бойтесь за Юрия Палыча.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
alt

Дмитрий Селюк: «Надеюсь, в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут „Локо“, а к руководству придет Ротенберг-младший и вернет Палыча»

Sports.ru 03:19
alt

Мещеряков отказался комментировать критику Семина в адрес руководства «Локомотива»

Sportbox.RU 02:43
alt

Мещеряков отказался комментировать критику Семина в адрес руководства «Локомотива»

Матч ТВ 02:43
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости