Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. В конце мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".В источнике
С чего всё начиналось
Подробнейшая беседа с 73-летним тренером, которого убрали из «Локомотива». Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива». Главное Не бойтесь за Юрия Палыча.