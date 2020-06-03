Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры

Наставник заявил, что он будет очень рад, если ему поступят хоть какие-то предложения. Он никак не завязывает со спортом и собирается продолжить работать. Тренер с иронией отвечает, что пока предложений не было, ведь он остался без работы совсем недавно.