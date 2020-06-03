Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры
Наставник заявил, что он будет очень рад, если ему поступят хоть какие-то предложения. Он никак не завязывает со спортом и собирается продолжить работать. Тренер с иронией отвечает, что пока предложений не было, ведь он остался без работы совсем недавно.В источнике Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным.Sport.ua02:51
С чего всё начиналось
С наступлением лета Юрий Семин официально стал безработным. Контракт с «Локомотивом» подошел к концу, и теперь легендарный наставник может задуматься о продолжении своей карьеры. Несмотря на солидный возраст, 73-летний специалист не намерен завершать тренерскую деятельность.
Sportbox.RU вчера в 17:20