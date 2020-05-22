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Семин жестко ответил на упреки гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Спорт день за днем
  • Вести.Ru35:43
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на высказывание генерального директора клуба Василия Кикнадзе о недостаточном уровне работы с молодежью.В источнике
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