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Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.В источнике
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Подробнее о событии
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Сёмин призвал Кикнадзе покинуть «Локомотив»: «Он не способен руководить таким клубом»

Sport.ru 04:43
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Семин: «Кикнадзе должен уйти из „Локомотива“, потому что не способен руководить таким клубом»

Sport24.ru 03:53 
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Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку из «Локомотива»

Metaratings 04:18
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