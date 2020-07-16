«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста

Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры. Вдова спортсмена с маленьким ребенком в настоящее время снимает жилье.