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Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
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Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов рассказал о массовом заболевании футболистов грозненского клуба, передает Sportbox. Согласно словам футболиста, на втором зимнем сборе сразу несколько игроков заболели, у каждого из них были одни симптомы - сухой кашель, температура, недомогание.В источнике
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Андрей Семенов
российский футболист
А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус.
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