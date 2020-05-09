Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов рассказал о массовом заболевании футболистов грозненского клуба, передает Sportbox. Согласно словам футболиста, на втором зимнем сборе сразу несколько игроков заболели, у каждого из них были одни симптомы - сухой кашель, температура, недомогание.В источнике А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус.