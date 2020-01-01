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Сенников: «Локомотив» выглядит предпочтительнее ЦСКА для Лиги чемпионов от России
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре РПЛ.В источнике
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