НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Сербский нападающий Прийович входит в шорт-лист «Локомотива»
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • FootballHD
По информации Sport24, в шорт-лист «Локомотива», находящегося в поиске замены отданному в аренду Федору Смолову, входит сербский нападающий Александар Прийович.В источнике
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Локомотив» интересуется нападающим сборной Сербии

Sportbox.RU 07:54
alt

СМИ: «Локомотив» интересуется нападающим сборной Сербии

Матч ТВ 07:54
alt

Стал известен новый кандидат на трансфер в «Локомотив»

Спорт день за днем 07:44
реклама
Главное
Новости