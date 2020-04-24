Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич

В последний раз 72-летний специалист стал главным тренером «Локомотива» в 2016 году. Под руководством Семина московский клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз становился обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.