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Сердар Азмун опубликовал фото с лучшими друзьями
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал несколько совместных фото с игроками сборной Ирана.В источнике
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«Лучшие друзья» Азмуна. Иранец опубликовал фото тренировок с партнерами по сборной

Спорт-Экспресс 14:45
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Сердар Азмун опубликовал фото с лучшими друзьями

Чемпионат 14:28
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