Сердар Азмун прокомментировал интерес со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о том, что к нему проявляют интерес неаполитанский "Наполи" и ливерпульский "Эвертон".