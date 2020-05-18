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Сердар Азмун прокомментировал интерес со стороны «Наполи» и «Эвертона»
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Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о том, что к нему проявляют интерес неаполитанский "Наполи" и ливерпульский "Эвертон".В источнике
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Азмун о слухах про «Наполи» и «Эвертон»: «Не буду говорить о будущем, пока не подпишу контракт. Сейчас я в «Зените»

Sports.ru 13:26
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Азмун прокомментировал интерес со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Sport24.ru 13:11 
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Азмун отреагировал на информацию об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Metaratings 13:03
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