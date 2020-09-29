НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКучеров передал Василевскому Кубок Стэнли«Динамо» подтвердило отставку НовиковаСборная России проведет октябрьские матчи на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене»Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»«Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 годуSoccer.ruСересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»Евро-футбол.ру9Евро-футбол.руODDS.ruФутбол РоссииМатч ТВГазета.RuLiveResult.RuSoccer.ruSoccernews.ruFootballHDЕсли Лео хочет играть с Суаресом, то пусть переходит. Это возможно, было бы только желание.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Президент «Атлетико» не исключил трансфер МессиГазета.Ru 04:46Сересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»Soccer.ru 04:21Президент «Атлетико»: если Месси хочет играть с Суаресом, пусть переходитФутбол России 04:05рекламаГлавноеКучеров передал Василевскому Кубок Стэнли«Динамо» подтвердило отставку НовиковаСборная России проведет октябрьские матчи на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене»Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»«Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 годуНовости