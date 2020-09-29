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Сересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»
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Если Лео хочет играть с Суаресом, то пусть переходит. Это возможно, было бы только желание.В источнике
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Президент «Атлетико» не исключил трансфер Месси

Газета.Ru 04:46
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Сересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»

Soccer.ru 04:21
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Президент «Атлетико»: если Месси хочет играть с Суаресом, пусть переходит

Футбол России 04:05
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