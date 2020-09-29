НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче ПримерыДиего Коста заявил о готовности покинуть «Атлетико»Куман – об уходе Суареса: «Барселона» может играть и без «девятки»«Уэска» — «Атлетико». Прогноз: 6:1 — лишь разгон для Луиса Суареса, Фелиша и Диего КостыГлавное«Динамо» подтвердило отставку Новикова«Тампа» завоевала Кубок Стэнли, Кучеров помог забросить победную шайбу«Ростов» продает Шомуродова в «Дженоа»Стало известно, где сборная России сыграет со Швецией«Спартак» может вернуть старую эмблемуSoccer.ruСересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»ODDS.ru8ODDS.ruФутбол РоссииМатч ТВГазета.RuLiveResult.RuSoccer.ruSoccernews.ruFootballHDЕсли Лео хочет играть с Суаресом, то пусть переходит. Это возможно, было бы только желание.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Президент «Атлетико» не исключил трансфер МессиГазета.Ru 04:46Сересо «Если Месси хочет играть с Суаресом, то пусть переходит к нам»Soccer.ru 04:21Президент «Атлетико»: если Месси хочет играть с Суаресом, пусть переходитФутбол России 04:05рекламаЕщё по темеДубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче ПримерыДиего Коста заявил о готовности покинуть «Атлетико»Куман – об уходе Суареса: «Барселона» может играть и без «девятки»«Уэска» — «Атлетико». Прогноз: 6:1 — лишь разгон для Луиса Суареса, Фелиша и Диего КостыГлавное«Динамо» подтвердило отставку Новикова«Тампа» завоевала Кубок Стэнли, Кучеров помог забросить победную шайбу«Ростов» продает Шомуродова в «Дженоа»Стало известно, где сборная России сыграет со Швецией«Спартак» может вернуть старую эмблемуНовости