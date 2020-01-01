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Сергей Анохин стал новым генеральным директором «Химок»
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Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» стал футбольный функционер Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева.В источнике
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Сергей Анохин стал новым генеральным директором «Химок»

Чемпионат 07:20
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Анохин стал гендиректором «Химок», Ульянов – спортдиректором

Sports.ru 07:14
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Официально: Анохин - генеральный директор «Химок»

Футбол России 07:12
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