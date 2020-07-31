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Сергей Игнашевич назвал конкурентов «Торпедо» в ФНЛ
Главный тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.В источнике
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Игнашевич назвал основных конкурентов своего клуба

ProstoProSport 15:36 
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Игнашевич: «У „Торпедо“ боеспособная команда, смотрю в будущее с оптимизмом»

Sport24.ru 14:58 
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Сергей Игнашевич: У «Торпедо» боеспособная команда, так что смотрю в будущее с оптимизмом

Советский спорт 14:17
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