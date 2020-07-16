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Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
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Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».В источнике
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Стало известно, кто обслужит матч «Зенит» – «Спартак» в полуфинале Кубка России

Sport.ru 12:29
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Этот арбитр пожалел Кришито, удалил Понсе и отправил в отставку Валентина Иванова. Кто будет судить игру «Зенит» — «Спартак»?

Спорт-Экспресс 14:15
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Назначены судьи на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России

Sport24.ru 11:09 
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