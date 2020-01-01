Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар, 2 июля 2020, 17:16 — REGNUM Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который пройдет 5 июля на стадионе «Краснодар».