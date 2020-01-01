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Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Зенит»
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Краснодар, 2 июля 2020, 17:16 — REGNUM Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который пройдет 5 июля на стадионе «Краснодар».В источнике
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Матч «Краснодар» — «Зенит» обслужит Карасёв. На игре «Спартака» не будет VAR

Чемпионат 09:58
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Карасев обслужит матч «Краснодар» — «Зенит»

Матч ТВ 09:52
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РФС назвал судей на матчи 26-го тура РПЛ. Встречу «Краснодара» и «Зенита» обслужит Карасёв, матч «Спартака» пройдёт без VAR

Футбол России 09:48
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