Чеченская Республика Сегодня

Сергей Карасёв рассудит «Ахмат» и «Сочи»

Главным судьей матча "Ахмат" — "Сочи", который пройдет на "Ахмат-Арене" 26 июня в 18:00, назначен арбитр Сергей Карасёв.