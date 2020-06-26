НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииЛевников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКАФедотов: «Сочи» может занести себе в актив матч РПЛ с «Ахматом»Шалимов: «Ахмат» мог выиграть матч против «Сочи»С надеждой на восемь матчей без молодежи: стартует 24-й тур РПЛГлавное«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составомХоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛВ США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизмеЧеченская Республика СегодняСергей Карасёв рассудит «Ахмат» и «Сочи»LiveSport.ru11LiveSport.ruСпорт-ЭкспрессODDS.ruРБК КраснодарЧемпионатКубань-ИнформЕвро-футбол.руАргументы и Факты - СтавропольBetOnSputnik ГрузияBookmaker-ratings.ruГлавным судьей матча "Ахмат" — "Сочи", который пройдет на "Ахмат-Арене" 26 июня в 18:00, назначен арбитр Сергей Карасёв.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ахмат» — «Сочи»: видеотрансляция матча РПЛСпорт-Экспресс вчера в 04:45Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Сочи»Евро-футбол.ру вчера в 06:18«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛЧемпионат вчера в 07:00рекламаЕщё по теме«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииЛевников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКАФедотов: «Сочи» может занести себе в актив матч РПЛ с «Ахматом»Шалимов: «Ахмат» мог выиграть матч против «Сочи»С надеждой на восемь матчей без молодежи: стартует 24-й тур РПЛГлавное«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составомХоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛВ США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизмеНовости