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Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции
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  • ГЛАС.RU
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
В среду, 15 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с бывшим футболистом Сергеем Кирьяков. Спортсмен рассказал, как проводит время в период режима самоизоляции.В источнике
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Кирьяков о нарушениях карантина: «У нас раздолбайство полное. Я за жесткие меры»

Sports.ru 07:35
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Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции

ГЛАС.RU 07:22
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«Полное раздолбайство!» Кирьяков призвал к жёстким мерам против нарушителей карантина

Чемпионат 06:56
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