Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции

В среду, 15 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с бывшим футболистом Сергеем Кирьяков. Спортсмен рассказал, как проводит время в период режима самоизоляции.