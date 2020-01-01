Сергей Матвеев: «Надеемся, Мартынович поможет нам в игре с „Сочи“»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). В источнике