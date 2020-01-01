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Сергей Матвеев: «Надеемся, Мартынович поможет нам в игре с „Сочи“»
Bookmaker-ratings.ru
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Тренер «Краснодара» Матвеев: первый тайм остался за «Спартаком»

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Сергей Матвеев: «В динамике показалось, что пенальти на Берге был»

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Сергей Матвеев: «Надеемся, Мартынович поможет нам в игре с „Сочи“»

Sportbox.RU 12:59
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