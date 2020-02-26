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ГТРК ТамбовГТРК Тамбов
Сергей Прядкин: «Никуда не годится, что „Тамбов“ кочует по аренам»
ГТРК Тамбов
  • ГТРК Тамбов
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
Сегодня стало известно, что Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «Тамбовом».В источнике
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