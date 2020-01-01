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Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
Матч ТВ
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39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.В источнике
Подробнее о событии
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Рыжикову поступали предложения от иностранных клубов

ProstoProSport 17:49 
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Сергей Рыжиков: «Были варианты продолжения карьеры вне России»

Матч ТВ 16:51
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Рыжиков — о «Тамбове»: «Впечатления отличные»

Soccer.ru 16:51
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