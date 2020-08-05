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Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
Матч ТВ
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  • Sports.ru
  • RT на русском
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  • Татар-информ
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.В источнике
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Сергей Рыжиков: Варианты вне России были, но о чем говорить при коронавирусе

Татар-информ 02:18
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Рыжиков заявил, что мог продолжить карьеру в зарубежном чемпионате

ГЛАС.RU вчера в 20:15
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Рыжикову поступали предложения от иностранных клубов

ProstoProSport вчера в 17:49 
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