НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Сергей Рыжиков стал футболистом «Тамбова»
Metaratings
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Футбол России
  • Газета.Ru
39-летний голкипер Сергей Рыжиков перешел в "Тамбов", сообщил агент Алексей Сафонов в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
alt

Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»

РИА Новости 13:03
alt

Рыжиков стал игроком «Тамбова»

Спорт-Экспресс 12:43
alt

Сергей Рыжиков стал футболистом «Тамбова»

Газета.Ru 12:35
реклама
Главное
Новости