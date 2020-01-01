Сергей Семак: «Иностранцам пришлось пожертвовать семьей и возможностью побыть дома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением о возобновлении чемпионата России.