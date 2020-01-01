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Сергей Семак: «Иностранцам пришлось пожертвовать семьей и возможностью побыть дома»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением о возобновлении чемпионата России.В источнике
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