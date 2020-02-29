НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеБез Дзюбы «Зенит» не смог выиграть у «Локомотива»Дзюба, скорее всего, попадет в заявку на матч с «Локомотивом»Зенит — Локомотив 0:0«Зенит» — «Локомотив»: поединок в Петербурге завершился нулевой ничьейАзмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезниГлавное«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата АнглииЗенит — Локомотив 0:0«Тампа Бэй» победила «Калгари», Кучеров и Сергачев набрали по два очкаМарио Фернандес спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в ЛахтиПетербургский дневникСергей Семак: «Надо было играть проще»Невские Новости13Невские НовостиSports.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомLiveSport.ruФутбол РоссииSoccernews.ruМатч ТВMetaratingsСпорт день за днемZenit-fk.ruСпорт-ЭкспрессПетербургский дневникНаверное, во многих моментах надо было играть проще, а ребята играли сложно. Все таки первый матч после такого перерыва, футболисты ещё не в тонусе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сергей Семак: «В принципе, результат справедлив»ФК Зенит вчера в 13:59Вопрос по новому контракту Семака близок к разрешению. Руководство «Зенита» сделало конкретное предложениеСпорт день за днем вчера в 13:35Семак: «„Зенит“ играл против одной из лучших команд чемпионата России. Было сложно»Sport24.ru вчера в 13:28 рекламаЕщё по темеБез Дзюбы «Зенит» не смог выиграть у «Локомотива»Дзюба, скорее всего, попадет в заявку на матч с «Локомотивом»Зенит — Локомотив 0:0«Зенит» — «Локомотив»: поединок в Петербурге завершился нулевой ничьейАзмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезниГлавное«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата АнглииЗенит — Локомотив 0:0«Тампа Бэй» победила «Калгари», Кучеров и Сергачев набрали по два очкаМарио Фернандес спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в ЛахтиНовости