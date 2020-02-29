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Сергей Семак: «Надо было играть проще»
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Наверное, во многих моментах надо было играть проще, а ребята играли сложно. Все таки первый матч после такого перерыва, футболисты ещё не в тонусе.В источнике
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Семак назвал ничью с «Локомотивом» закономерным результатом

Metaratings 14:12
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Сергей Семак: «В принципе, результат справедлив»

ФК Зенит 13:59
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Сергей Семак: «Надо было играть проще»

Петербургский дневник 13:53
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