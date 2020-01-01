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Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами как можно раньше»
Чемпионат
  • Чемпионат
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после возвращения в Петербург и празднования с болельщиками поделился эмоциями от завоевания второго чемпионского титула.В источнике
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Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами как можно раньше»

Спорт-Экспресс 21:25
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Сергей Семак: во время пандемии никто не уезжал, ждали возобновления, как оказалось не зря

Чемпионат 21:19
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