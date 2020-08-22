НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Сергей Семак: «Зенит» хотел сыграть с «Тамбовом» на ноль
Фонтанка.Ру
  • Фонтанка.Ру
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Спорт уик-энд
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 4-го тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 4:1.В источнике
11
Подробнее о событии
alt

Семак — об отсутствии Оздоева в старте: дали ему отдохнуть, будем проводить ротацию

Чемпионат 14:04
alt

Семак: Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния игроков

Фонтанка.Ру 13:58
alt

Сергей Семак: «На протяжении всего матча смотрелись лучше»

ФК Зенит 13:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости