Сергей Семак: «Зенит» хотел сыграть с «Тамбовом» на ноль

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 4-го тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 4:1.