Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Медведев уже дал распоряжение Рибалте составить шорт-лист из потенциальных наставников, которые могут сменить Семака. Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает возможность ухода со своего поста. Причина такого решения, как рассказал Sport24 источник, кроется в сложных взаимоотношениях с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.