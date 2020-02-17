НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на игруА. Резцова: предлагала Кристине сменить спортивное гражданствоТелеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол МалкомаSportbox.RU113Телеканал Санкт-Петербург5:39Первый тайм матча против «Кайрата» не очень понравился, второй тайм получился неплохим.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»КП - Санкт-Петербург 13:04Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»Piter.tv 12:30Сергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол МалкомаТелеканал Санкт-Петербург 12:06рекламаГлавноеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на игруА. Резцова: предлагала Кристине сменить спортивное гражданствоНовости