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Сергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол Малкома
Sportbox.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург5:39
Первый тайм матча против «Кайрата» не очень понравился, второй тайм получился неплохим.В источнике
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Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»

КП - Санкт-Петербург 13:04
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Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»

Piter.tv 12:30
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Сергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол Малкома

Телеканал Санкт-Петербург 12:06
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