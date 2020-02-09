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Сергей Семак оценил игру Алексея Сутормина в матче против ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты товарищеского матча с ЦСКА в рамках вторых зимних сборов. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.В источнике
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Сергей Семак: «Победа над ЦСКА подняла настроение»

Матч ТВ 12:05
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Сергей Семак: «Победа над ЦСКА подняла настроение»

Sportbox.RU 12:05
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Семак о волевой победе над ЦСКА: «Изменили схему во 2-м тайме, но прежде всего был другой настрой»

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