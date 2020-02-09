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Сергей Семак оценил игру Алексея Сутормина в матче против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты товарищеского матча с ЦСКА в рамках вторых зимних сборов. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.