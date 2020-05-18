Сергей Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
Согласование деталей соглашения по схеме "2+1" находится в завершающей стадии, сообщил журналистам генеральный директор клуба Александр Медведев. Бывший футболист сборной России возглавляет "Зенит" с 2018 года, куда он перешел из "Уфы".В источнике
С чего всё начиналось
Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Metaratings вчера в 15:51
Sportbox.RU вчера в 13:39