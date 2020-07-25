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Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
LiveResult.Ru
  • Первый Тульский6:48
За Семака проголосовали болельщики и эксперты.В источнике
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Подробнее о событии
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Cемак – лучший тренер РПЛ по итогам июля

LiveResult.Ru 06:12
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Семак - лучший тренер РПЛ в июле

Евро-футбол.ру 04:43
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Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Soccernews.ru 04:37
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