НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Семак продлил контракт с «Зенитом»
Metaratings
  • Piter.tv0:20
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подписал новый контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт "Зенита", новый договор рассчитан на два года и при этом может быть продлен еще на один сезон.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

«Браво! Давай, «Зенит». Виллаш-Боаш поддержал решение продлить контракт с Семаком

Чемпионат 04:48
alt

«Зенит» продлил контракт с Семаком по схеме «2+1»

Sports.ru 03:06
alt

«Зенит» продлил контракт с Семаком

Спорт-Экспресс 03:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости