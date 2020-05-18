Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»
Дополнительно руководство клуба хотело добавить пункт о выходе в основной этап Лиги чемпионов, но из-за пандемии коронавируса, которая вызвала финансовые трудности, данный пункт был исключен. Напомним, что Медведев уже подтвердил, что клуб договорился о продлении контракта с действующим тренером.В источнике
С чего всё начиналось
Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Metaratings вчера в 15:51
Sportbox.RU вчера в 13:39