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Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»
Спорт день за днем
  • Piter.tv0:46
Дополнительно руководство клуба хотело добавить пункт о выходе в основной этап Лиги чемпионов, но из-за пандемии коронавируса, которая вызвала финансовые трудности, данный пункт был исключен. Напомним, что Медведев уже подтвердил, что клуб договорился о продлении контракта с действующим тренером.В источнике
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С чего всё начиналось
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На каких условиях будет подписан новый контракт с Семаком? Из первых уст

Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Спорт уик-энд вчера в 01:12
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Семак заслужил новый контракт. Его «Зенит» может стать гегемоном РПЛ

Спорт-Экспресс 09:00
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«Зенит» отказался от пункта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов в новом соглашении с Семаком

Metaratings вчера в 15:51
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СМИ назвали причину затянутости переговоров Семака и «Зенита»

Sportbox.RU вчера в 13:39
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